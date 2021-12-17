Соединенным Штатам нужна передышка в вопросе Украины, но это не значит, что конфликт в Донбассе будет урегулирован, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«США нужна передышка. Это не значит, что они готовы урегулировать ситуацию в Донбассе, но им нужно время, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть», — сказал эксперт.

Владимир Жарихин: США нужна передышка, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.