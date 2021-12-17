«США нужна передышка. Это не значит, что они готовы урегулировать ситуацию в Донбассе, но им нужно время, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть», — сказал эксперт.
Он также отметил, что сейчас из Киева зазвучали заявления о том, что можно «найти компромисс», хотя раньше ни о каких компромиссах не могло идти и речи.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.