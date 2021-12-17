Франция и Германия больше не могут быть посредниками в разрешении конфликта в Донбассе – они утратили свою субъективность, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: США нужна передышка, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, объяснив это необходимостью избежать искажений позиции России по урегулированию в Донбассе.

«МИД и Лавров неслучайно опубликовал переписку. Там черным по белому написано, что они, так же как Украина, отказываются от Минских соглашений. Смысл "Минска" состоит в том, что для возвращения Донбасса в состав Украины она должна измениться, став нейтральной и федеративной. А они фактически заявляют в переписке, что Донбасс должен вернуться в ту Украину, которая есть сейчас. А это совершенно неприемлемо. Потому что Донбасс ушел от той Украины, которая есть сейчас», — отметил эксперт.

По его словам, коль скоро Франция и Германия заняли это позицию, они не могут быть посредниками, так как это не компромисс, а требование капитуляции Донбасса. Именно поэтому, добавил Жарихин, эта переписка была обнародована.

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