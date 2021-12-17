Нелепых целей, наподобие опережения Америки по уровню богатства, ставить не следует, однако вопрос модернизации страны — ключевой для привлечения стран постсоветского пространства в сферу влияния России, считает эксперт.
«Если мы решим эту задачу, у нас будут друзья, с нас начнут брать пример. Если у России будет привлекательный имидж, нам не нужно будет защищать русский язык непонятно какими методами, потому что все захотят на нем говорить…Если внутри России будет проведена успешная социально-экономическая модернизация, в Россию захотят ехать люди из Европы. И когда такая страна будет построена, нам, может, и гиперзвуковые ракеты не понадобятся», — сказал Серенко.
Пока российские элиты будут продолжать заниматься "игрушками", связанными с внешней политикой, Россия будет существовать в состоянии надрыва, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.