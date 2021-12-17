Если Россия успешно проведёт социально-экономическую модернизацию, страны бывшего СССР потянутся к ней сами. Гиперзвуковые ракеты в этом не помогут, считает руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Нелепых целей, наподобие опережения Америки по уровню богатства, ставить не следует, однако вопрос модернизации страны — ключевой для привлечения стран постсоветского пространства в сферу влияния России, считает эксперт.

«Если мы решим эту задачу, у нас будут друзья, с нас начнут брать пример. Если у России будет привлекательный имидж, нам не нужно будет защищать русский язык непонятно какими методами, потому что все захотят на нем говорить…Если внутри России будет проведена успешная социально-экономическая модернизация, в Россию захотят ехать люди из Европы. И когда такая страна будет построена, нам, может, и гиперзвуковые ракеты не понадобятся», — сказал Серенко. Серенко: для будущего России необходимо изучение причин распада СССР © предоставлено Андреем Серенко

Пока российские элиты будут продолжать заниматься "игрушками", связанными с внешней политикой, Россия будет существовать в состоянии надрыва, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.