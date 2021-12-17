Украина, Франция и Германия провалили «нормандский формат» - теперь украинский вопрос будут обсуждать США и Россия, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя беседу Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что Киев, Париж и Берлин совместными усилиями возвращают Россию за стол переговоров.

«Они хотят вернуть то, что Москва уже сделала. Москва совершенно четко сказала, что с вами говорить бесполезно, потому что Украина совершенно четко выполняет распоряжения США, а Германия и Франция фактически оправдывает любые действия Киева, которые он выполняет по распоряжению Вашингтона. Поэтому продолжение Нормандского формата совершенно бессмысленно», — сказал эксперт.

Владимир Жарихин: США нужна передышка, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Какие обещания? По пленным? А при чем тут Россия? Пленные у республик. Это откровенное вранье и откровенный перевод стрелок. А немцы и французы вместо того, чтобы сказать: "Извини, дорогой, обязательства давал ты по формуле Штайнмайера и ничего не выполнил", тоже к нему присоединились. Они совершенно потеряли субъектность в качестве арбитра. Они присоединились к украинской команде. Зачем они нам нужны?», — сказал Жарихин.

По его мнению, Украина, Франция и Германия провалили «нормандский формат» — теперь украинский вопрос будут обсуждать США и Россия.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.