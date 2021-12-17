«Валерий Леонтьев на 12 лет старше Кремлевского дворца, которому сегодня отмечают 60 лет со дня открытия!» — подписал фото с артистом Грозданов.
Многие пользователи возмутились такому сравнению, другие решили, что журналист высказался еще довольно корректно.
«Валерий и Любонька Успенская — просто близнецы теперь», «Годы берут свое, никуда не деться», «Лучший навсегда! Была на его концерте, выкладывается по полной, как Киркоров», «Вечный и молодой», «Красавец сейчас и навсегда», — написали люди.
В последнее время имя певца неоднократно появлялось в лентах светской хроники, правда почти исключительно в тему о его болезни. Сначала речь шла об операции, которую Леонтьеву пришлось делать на колено, а позже исполнитель заразился коронавирусом.
Сейчас, судя по снимкам с юбилея Кремлевского дворца, состояние артиста вполне рабочее. Кстати, даже в 72 года Леонтьев не изменяет своему собственному стилю. В этот раз артист надел синий костюм без рубашки и такого же цвета галстук на голое тело.
Леонтьев начал свой творческий путь в Коми, а уже став всесоюзной звездой, больше 10 лет проработал в Луганской филармонии. В 1987 году он стал заслуженным артистом Украинской ССР. Лишь спустя 9 лет он получил звание народного артиста России.