Певец Валерий Леонтьев выступил на большом концерте, посвященном юбилею Государственного Кремлевского дворца. Сразу после артист попал в объектив камеры светского обозревателя Феликса Грозданова, который продемонстрировал общественности, как сейчас выглядит народный любимец. Соответствующий пост журналист разместил в своем Instagram 15 декабря

«Валерий Леонтьев на 12 лет старше Кремлевского дворца, которому сегодня отмечают 60 лет со дня открытия!» — подписал фото с артистом Грозданов.

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«Валерий и Любонька Успенская — просто близнецы теперь», «Годы берут свое, никуда не деться», «Лучший навсегда! Была на его концерте, выкладывается по полной, как Киркоров», «Вечный и молодой», «Красавец сейчас и навсегда», — написали люди.

В последнее время имя певца неоднократно появлялось в лентах светской хроники, правда почти исключительно в тему о его болезни. Сначала речь шла об операции, которую Леонтьеву пришлось делать на колено, а позже исполнитель заразился коронавирусом.

Сейчас, судя по снимкам с юбилея Кремлевского дворца, состояние артиста вполне рабочее. Кстати, даже в 72 года Леонтьев не изменяет своему собственному стилю. В этот раз артист надел синий костюм без рубашки и такого же цвета галстук на голое тело.

Леонтьев начал свой творческий путь в Коми, а уже став всесоюзной звездой, больше 10 лет проработал в Луганской филармонии. В 1987 году он стал заслуженным артистом Украинской ССР. Лишь спустя 9 лет он получил звание народного артиста России.