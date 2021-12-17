По своим экономическим показателям на момент краха СССР Россия опережала Китай по экономическим показателям. Однако Пекину удалось совершить немыслимый экономический рывок. Главное отличие Китая от России - качество элит, считает руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Отсутствие стратегии для общенационального рывка — следствие того, что российские элиты преследуют свои интересы, а не интересы страны, считает эксперт.

«Русская элита нуждами своей страны не живет. Она живет своими интересами. Иногда интересы элиты и интересы страны совпадают, а иногда нет. Если интересы китайской элиты не совпадают с интересами Китая, их расстреливают. А в России представители этой элиты получают ордена и хорошие деньги», — сказал Серенко.

Предательство, доставшееся российской элите в наследство от времён распада СССР, заключается не только в желании вывезти деньги за рубеж, подчеркнул собеседник издания. Серенко: для будущего России необходимо изучение причин распада СССР © предоставлено Андреем Серенко

«Предательство элиты состоит не в том, что эти люди хотят сбежать с деньгами в Лондон. Это еще полбеды. Эти вопросы должны решать ФСБ. Я говорю о том, что людям неинтересна страна, в которой они управляют. Это для них источник доходов. Они не связывают свое будущее с этой страной, а китайская элита связывает».

Можно построить хоть десять «северных потоков», но эти деньги все равно не будут работать на Россию, заключил эксперт.

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