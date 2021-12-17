С точки зрения классической советской власти, нынешние коммунисты - враги народа, считает политолог Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Современная Коммунистическая партия не хочет приходить к власти — её вполне устраивает положение вечной оппозиции в "буржуазном" парламенте, отметил эксперт.

«Уж современные коммунисты, если бы с ними имели дело Ленин или Сталин, то в лучшем случае они бы уехали пожизненно лес валить. А в худшем — до леса их не довели бы, ликвидировали бы сразу. Потому что с точки зрения советского строя, классической Советской власти, они враги народа, а не коммунисты. Они фактически буржуазная партия в буржуазном парламенте, которая поддерживает буржуазную власть», — сказал Ищенко. Развала СССР можно было избежать - Затулин © РИА Новости, Владимир Трефилов

У современных коммунистов очень мало общего с КПСС, кроме названия, символики и сохранения для себя части старого партийного имущества, заключил эксперт.

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