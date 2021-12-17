Президент СССР Михаил Горбачёв был обязан защищать свою страну до последнего, но он сделал, возможно неосознанно, очень многое для её развала. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Примером лжи, или же осознанного предательства является "неосведомлённость" Горбачёва о перемещениях советских войск во время наведения порядка в Баку и Тбилиси в конце 1980-х годов, заявил эксперт.

«Горбачев говорил: «Я ничего не знаю… Как вошли? Надо же! Не знаю, я не отдавал приказа». Будучи Верховным Главнокомандующим, будучи лидером государства, в котором без воли первого лица вообще ничего не происходило. Когда он так говорил, то демонстрировал всей стране, что он или марионетка, или лжец», — сказал Ищенко. Руцкой рассказал, как Горбачев «разыграл политическую трагикомедию» с его арестом в Крыму © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Если Горбачёв в то время говорил правду, это означало, что он ничем не руководил, если же президент СССР действительно не был осведомлён о перемещениях войск внутри страны, то он попросту недостоин своего поста, заключил эксперт.

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