Примером лжи, или же осознанного предательства является "неосведомлённость" Горбачёва о перемещениях советских войск во время наведения порядка в Баку и Тбилиси в конце 1980-х годов, заявил эксперт.
«Горбачев говорил: «Я ничего не знаю… Как вошли? Надо же! Не знаю, я не отдавал приказа». Будучи Верховным Главнокомандующим, будучи лидером государства, в котором без воли первого лица вообще ничего не происходило. Когда он так говорил, то демонстрировал всей стране, что он или марионетка, или лжец», — сказал Ищенко.
Если Горбачёв в то время говорил правду, это означало, что он ничем не руководил, если же президент СССР действительно не был осведомлён о перемещениях войск внутри страны, то он попросту недостоин своего поста, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.