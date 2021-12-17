Советский и украинский композитор Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру сравнил советскую и современную Украину, а также объяснил, что не так с нынешними украинцами

Композитор отметил, что, говоря об СССР, вспоминает высокую культуру во всем — начиная с взаимоотношений между людьми и заканчивая искусством.

«Тогда не было похабщины на сцене и в телевизоре, не было разнузданной свободы, а сейчас поощряются аморальные вещи: однополые браки, инцест и тому подобное. У людей не было той циничной практичности, которая сейчас формирует молодых людей. Сейчас мы очень стали практичными во всем: и во взаимоотношениях мужчины и женщины, в дружбе. Все меряется одним маркером под названием деньги. Тогда, при Советском Союзе, такого не было, общество хоть и было наивное, но более чистое в моральном плане. А сейчас такие понятия как порок, извращение заменили таким понятием как "европейские ценности"», — сказал Быстряков.

"Мы потеряли Сибирь и Дальний Восток". Композитор Быстряков об Украине после развала СССР © rian.com.ua

«У нас еще в связи с запретом русского языка абсолютно отсечен русскоязычный сегмент культуры, который был раньше, который составлял хорошую конкуренцию с украиноязычным искусством. Все стало однобоким, хуторским», — заключил Быстряков.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.