Композитор отметил, что, говоря об СССР, вспоминает высокую культуру во всем — начиная с взаимоотношений между людьми и заканчивая искусством.
«Тогда не было похабщины на сцене и в телевизоре, не было разнузданной свободы, а сейчас поощряются аморальные вещи: однополые браки, инцест и тому подобное. У людей не было той циничной практичности, которая сейчас формирует молодых людей. Сейчас мы очень стали практичными во всем: и во взаимоотношениях мужчины и женщины, в дружбе. Все меряется одним маркером под названием деньги. Тогда, при Советском Союзе, такого не было, общество хоть и было наивное, но более чистое в моральном плане. А сейчас такие понятия как порок, извращение заменили таким понятием как "европейские ценности"», — сказал Быстряков.
По словам композитора, раньше была перспектива роста вместе со страной, сейчас же она отсутствует — поэтому так много молодых людей переезжает за границу.
«У нас еще в связи с запретом русского языка абсолютно отсечен русскоязычный сегмент культуры, который был раньше, который составлял хорошую конкуренцию с украиноязычным искусством. Все стало однобоким, хуторским», — заключил Быстряков.
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