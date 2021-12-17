После распада СССР Украина долго не могла определиться - оставаться с Россией или отвернуться от неё. В конце 90-х президент Леонид Кучма избрал путь евроинтеграции, что стало поворотной точкой в судьбе собеседника Украина.ру Ростислава Ищенко. Об этом он рассказал в интервью изданию

Вплоть до конца 1990-х годов на Украине не было уверенности в развитии ситуации в том или ином направлении, отметил эксперт.

«Я не случайно ушёл в 1998 году с дипломатической службы, а собираться уходить начал в конце 1996-го… Потому что внутри украинской политической элиты ещё шла борьба за принятие решения, каким образом дальше развиваться стране, по пути интеграции с Россией или по пути отторжения от России. Когда решение было принято окончательно, когда Кучма заявил, что наша национальная идея — любой ценой евроинтеграция, вот тогда мне там просто нечего было больше делать», — сказал Ищенко. «Когда враг перешел границу»: Ищенко рассказал, как отменили СССР © Владимир Трефилов

Процесс распада государства не одномоментен, но приговор Украине был вынесен в 2014 году, полагает собеседник издания. С тех пор государства не существует, государственная власть распалась, началась гражданская война, заключил Ищенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.