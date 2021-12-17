Украина живет в условиях «оккупации», в которой их граждан страны делают искусственных людей с придуманной историей и сфальсифицированными героями, считает советский и украинский композитор Владимир Быстряков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Композитор отметил, что на Украине его называют «русскоговорящим композитором» — по его словам, это своеобразное клеймо, маркер «свой-чужой».

«У нас теперь так. Вот, например, Александр Усик (украинский боксер. — Ред.) — это чужой чемпион, это не наш чемпион. Василий Ломаченко (украинский боксер. — Ред.), который только что выиграл, это тоже чужой. И это несмотря на то, что они живут в Украине, они украинцы, но вот их своими не считают. У нас есть такие странные очень разделения, например, [писатель Тарас] Шевченко, который писал по-русски, — это свой, это икона литературного стиля, а [писатель Николай] Гоголь, который воспевал Украину, — это не свой, потому что называл украинцев малороссами», — сказал Быстряков.

"Мы потеряли Сибирь и Дальний Восток". Композитор Быстряков об Украине после развала СССР © rian.com.ua

«Мы сейчас живем в условиях оккупации, в которой делают из нас искусственных людей с придуманной историей, сфальсифицированными героями. Разве нынешняя Украина — это моя Родина? Таких как я пытаются изгнать из своего родного города, кричат: «Чемодан — вокзал — Россия»», — отметил композитор.

Он отметил, что его родина — это семья, друзья и все, что осталось от его любимого Киева, где постройки вытесняют знаменитую на весь мир зелень парковых садов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.