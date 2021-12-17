Несмотря на то, что в Казахстане 90-х годов не было гражданской войны и военных конфликтов, люди сильно пострадали от глубочайшего экономического кризиса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

В 1992 индекс потребительских цен в Казахстане составил 1614%, в 1993 — 1758%, в 1994 — 1977%.

«После 91-го года колбаса из рациона нашей семьи (как, впрочем, и многих других) исчезла на долгое время. Веерные отключения электричества, домашние задания при свечке, многочисленные ларьки на каждом углу, в которых, тем не менее, ничего нельзя было купить по причине отсутствия денег. В 1997 году наш город Кокшетау вообще умудрились заморозить — на протяжении нескольких недель в январе месяце в разгар зимы целые районы города оставались без тепла», — сказал Намовир. Эксперт: если Казахстан не прекратит поддерживать русофобов, власти Казахстана не станет © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Рост цен в стране стабилизировался к 1998 году, но его удалось остановить только ценой тотального обнищания населения и деградации реального сектора экономики, заключил эксперт.

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