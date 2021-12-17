КазССР на момент распада Советского Союза была развитой промышленной страной. О том, какой на самом деле вклад вносила республика в советскую семью рассказал в интервью Украина.ру главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Стереотип о том, что Казахстан в составе СССР был "сырьевым придатком", усиленно распространялся в годы независимости. Однако этому собеседник издания противопоставил факты статистики. Казахстан избавляется от русского языка в сфере услуг © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«На самом деле доля нефтедобывающей промышленности в ВВП КазССР составляла 0,6%, угольной промышленности — 0,8%, черной металлургии — 1,6%, цветной металлургии — 2,5%, электроэнергетики — 1,3%…А вот машиностроение давало уже 3,1%, легкая промышленность давала 5%, пищевая промышленность — 7,2% от ВВП. Лидерами же были строительство (9,2%), сельское хозяйство (29,5%) и сфера услуг (34,8% от ВВП)», — рассказал Намовир.

К началу Перестройки Казахская ССР производила практически весь спектр товаров — от резиновых калош до авиационной аппаратуры, подчеркнул эксперт.

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