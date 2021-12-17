Стереотип о том, что Казахстан в составе СССР был "сырьевым придатком", усиленно распространялся в годы независимости. Однако этому собеседник издания противопоставил факты статистики.
«На самом деле доля нефтедобывающей промышленности в ВВП КазССР составляла 0,6%, угольной промышленности — 0,8%, черной металлургии — 1,6%, цветной металлургии — 2,5%, электроэнергетики — 1,3%…А вот машиностроение давало уже 3,1%, легкая промышленность давала 5%, пищевая промышленность — 7,2% от ВВП. Лидерами же были строительство (9,2%), сельское хозяйство (29,5%) и сфера услуг (34,8% от ВВП)», — рассказал Намовир.
К началу Перестройки Казахская ССР производила практически весь спектр товаров — от резиновых калош до авиационной аппаратуры, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.