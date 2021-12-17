Общественности хорошо известны события в Закавказье и Прибалтике, запустившие процесс распада СССР. Однако мало кто знает о протестах конца 1986 года в Алма-Ате. О них в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

События декабря 1986 года в Алма-Ате известны казахстанцам как Желтоксан. Протестующие выступали против назначения "варяга" Геннадия Колбина, никогда ранее не работавшего в Казахстане, на пост первого секретаря Коммунистической партии Казахстана. Митингующие желали назначения на пост представителя титульной нации.

«За пределами Казахстана уже мало кто помнит события декабря 1986 года в Алма-Ате, хотя, по сути, именно они были отправной точкой, с которой начало трескаться и рушиться советское здание. При этом достаточно много фактов и свидетельств очевидцев, позволяющих прийти к выводу, что это было не стихийное выступление против «тоталитарного Центра», а заранее подготовленное и спланированное мероприятие», — сказал Намовир. Намовир рассказал о том, что заставляет русскоязычных Казахстана чувствовать себя неуютно © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Эксперт добавил, что историки будущего, не скованные политической конъюнктурой, смогут найти в архивах документы, которые прольют свет истины на события в Алма-Ате.

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