«Это был момент, который требовал другого руководства в стране, требовал другого понимания того, что происходит, более ясного. Мы дали себя увлечь болтовней, дали увлечь себя прекраснодушными идеями», — сказал депутат
По его мнению, сдача полномочий Советам была развалом СССР, так как КПСС была «цементирующим стрежнем»
«Государственная партия! Коммунистической она при этом была, капиталистической — не важно, она была просто политической силой, которая удерживала эти республики в узде от распада. Это не было оценено никем, и, прежде всего, Горбачевым», — отметил Затулин.
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