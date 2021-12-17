Развала Советского союза можно было избежать, считает депутат Государственной думы РФ Константин Затулин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Это был момент, который требовал другого руководства в стране, требовал другого понимания того, что происходит, более ясного. Мы дали себя увлечь болтовней, дали увлечь себя прекраснодушными идеями», — сказал депутат

Константин Затулин про человека без стержня Горбачева и волюнтариста Ельцина © РИА Новости, Нина Зотина

«Государственная партия! Коммунистической она при этом была, капиталистической — не важно, она была просто политической силой, которая удерживала эти республики в узде от распада. Это не было оценено никем, и, прежде всего, Горбачевым», — отметил Затулин.

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