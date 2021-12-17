Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил провести всеукраинский референдум «в целом по прекращению войны». Политолог Олег Неменский полагает, что за этими словами ничего не стоит. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Зеленский не первый раз предлагает провести референдум о мире в Донбассе, но никакой официальной реакции на уровне СНБО или Верховной Рады после этого не следует. Эксперт разобрал несколько вариантов формулировок подобного референдума, если бы он был проведён.

«Можно сказать, что он таким образом лишь подчеркивает имидж политического балабола. В его предложении нет конкретики. Мы не знаем, какой именно вопрос он хочет вынести на обсуждение. «Воевать/не воевать»? Если он спросит «нужно ли дать Донбассу особый статус в случае воссоединения с Украиной», то это условие Минских соглашений, от которых формально Зеленский не отказывается», — сказал Неменский. Киев нарушает Минские соглашения и делает ставку на силовые методы - Путин © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Если бы на референдум был вынесен вопрос о выполнении Минских соглашений, то это было бы выгодно России, так как люди проголосовали бы за выход Украины из "Минска". В свою очередь, это противоречит политической линии Зеленского, и поэтому все его предложения по референдуму — пустые слова, заключил эксперт.

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