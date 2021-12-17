Украинская певица Ани Лорак шокировала зрителей своим появлением на «Главном новогоднем концерте» в Crocus City Hall. Дело в том, что для выступления на этом мероприятии она выбрала излишне откровенный наряд, демонстрирующий отсутствие на звезде белья. Видео и фото с мероприятия появились на фан-странице исполнительницы в Instagram

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«Она наполовину одетая или наполовину раздетая?», «Платье короткое и ноги короткие… зачем так одеваться?», «Зачем так одеваться в 43-то годика?», «Я была о ней лучшего мнения», «Да давайте уже голыми на сцену, че уж тут», «Не осталось загадки в женщине, а жаль», «Очень вульгарно, некрасиво смотрится, тем более на сцене»,

«Странный наряд. Даже при такой фигуре это ту мач», «Чем старше, тем больше раздевается», «Видимо хреново совсем, надеть нечего, не только простые люди бедствуют, даже вот такие звезды. Филипп, помоги материально, а то девка почти голая, денег совсем нету, одень», — отреагировали пользователи.

Лорак не первый раз критикуют за излишне «раздетый» внешний вид, однако артистка никак не реагирует на плохие слова в вой адрес.

Игнорирует представительница Украины на «Евровидении-2008» и нападки националистов, несмотря на все их возмущения, звезда купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.