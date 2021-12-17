«Вся сложность урегулирования донбасского конфликта только в двух национальных особенностях Украины, которые нигде больше в таком масштабе немыслимы: безволие центральной власти и безнаказанная наглость уличной ватаги, назвавшей себя "суспильством"», — рассказал эксперт.
Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть год, чтобы сформировать план действий по Донбассу — в качестве «бонуса» за это он может получить и второй срок на завершение «благого дела».
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