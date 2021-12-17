Политэксперт Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру рассказал, в чем заключаются две главные проблемы урегулирования ситуации в Донбассе

«Вся сложность урегулирования донбасского конфликта только в двух национальных особенностях Украины, которые нигде больше в таком масштабе немыслимы: безволие центральной власти и безнаказанная наглость уличной ватаги, назвавшей себя "суспильством"», — рассказал эксперт. Сергей Станкевич: есть реальный план умиротворения Донбасса! © РИА Новости, Владимир Песня Владимира Зеленского есть год, чтобы сформировать план действий по Донбассу — в качестве «бонуса» за это он может получить и второй срок на завершение «благого дела». Полный текст интервью можно прочесть здесь.