Политэксперт Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру поделился «планом Б» по урегулированию ситуации в Донбассе для президента Украины Владимира Зеленского

По словам эксперта, Зеленский почти «утопил» «нормандский формат» и многократно «похоронил» Минские соглашения. Осуществить их «реанимацию» не позволят радикалы.

В качестве прецедента Станкевич упомянул Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — правовой акт, позволивший международному сообществу мирно решить проблему с ядерной программой Ирана.

«Смотрите, всё очень похоже. Есть крайне опасный конфликт, чреватый большой войной. Великие державы хотят предотвратить пожар. Создаётся международная группа посредников (МГП, это классика миротворчества). Вырабатывается план выхода из кризиса. Выстраивается баланс интересов. Уточняются механизмы проверки. Предусматриваются стимулы и гарантии. За нарушения — санкции. Всё на месте. СВПД утверждается Совбезом ООН и реализуется под его эгидой. С участием ооновских организаций», — отметил эксперт.

Сергей Станкевич: есть реальный план умиротворения Донбасса! © РИА Новости, Владимир Песня Дональда Трампа — в 2018 году он заявил о выходе страны из сделки, однако при Джо Байдене Америка вернулась к плану.

«Представьте себе Совместный всеобъемлющий план действий — по Донбассу. Участвуют Украина и группа международных посредников — США, Россия, Китай, Британия, Франция и Германия. Совбез ООН в полном постоянном составе плюс немцы. Все включаются сразу, все изначально в курсе всего. ГМП не просто убеждает Украину принять сбалансированный план. Группа помогает утвердить план внутри Украины, защитить СВПД и президента от атаки "партии вечной войны" и довести дело до победного результата. "Разом" — как любит говорить Зеленский. Кто или что будет в состоянии противостоять этому миротворческому бульдозеру? Ответ очевиден: никто и ничто», — сказал Станкевич.

Он отметил, что переговоры с Ираном шли в течение 10 лет, но обстоятельства иранской ядерной сделки были сложнее, чем обстоятельства конфликта в Донбассе.

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