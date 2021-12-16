Президентом Украины Владимиром Зеленским на самом деле управляют Игорь Коломойский и Сергей Левочкин. Все остальные олигархи вошли с ними в клинч и фронду, и возглавил весь этот поход Ринат Ахметов. Об этом рассказала общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Татьяна Монтян: кто она © Facebook/Татьяна Монтян Виктор Пинчук, но в итоге он все же присоединился к оппозиции против Зеленского, и на подконтрольных ему телеканалах началась информационная атака на действующую власть, отметила эксперт.

«Следовательно, коллективный Запад, чьей шестеркой, безусловно, является Пинчук, причем с незапамятных времен Клинтонов, дал ему четкую команду — мочить, мочить и мочить. Так как мочат сейчас Зелибобиков на ахметовских каналах, на пинчуковских — никто никого еще никогда не мочил в нашей истории, наверное, со времен приснопамятного Януковича», — категорична Монтян.

Если учесть, что Майданы на Украине осуществляются в среднем раз в десять лет, то нельзя исключать, что противники Зеленского снова выведут людей на улицу, которые снесут преступную власть, заключила собеседница издания.

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