Граждане Украины прекрасно понимают, что страна уничтожена и ее не восстановить, но у людей осталась ненависть. Об этом рассказала общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Татьяна Монтян: кто она © Facebook/Татьяна Монтян Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Эксперт подчеркнула, что именно чувство справедливости, желание мести, «поразвесить по столбам всю эту майданутую мразь», заставляет людей хотеть снова выйти на Майдан, потому что терять им уже нечего.

«Очень люди хотят протащить за заднюю ногу по Банковой Петюльку (Петра Порошенко), Зелибобика (Владимира Зеленского). Всех этих кастрюль, которые поимели свои гешефты, которые достоверно знали, зачем они стоят на сцене Майдана и за какой мелкий прайс продают страну, в отличие от лошков, которым рассказали сказки Венского леса о Европке и прочий трэш», — категорична Монтян.

Собеседница издания добавила, что если такое произойдет, она будет спокойно за этим наблюдать, потому что у нее уже не тот возраст и не то состояние здоровья, но будь она в другой физической форме, рука бы у нее не дрогнула.

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