Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Эксперт подчеркнула, что именно чувство справедливости, желание мести, «поразвесить по столбам всю эту майданутую мразь», заставляет людей хотеть снова выйти на Майдан, потому что терять им уже нечего.
«Очень люди хотят протащить за заднюю ногу по Банковой Петюльку (Петра Порошенко), Зелибобика (Владимира Зеленского). Всех этих кастрюль, которые поимели свои гешефты, которые достоверно знали, зачем они стоят на сцене Майдана и за какой мелкий прайс продают страну, в отличие от лошков, которым рассказали сказки Венского леса о Европке и прочий трэш», — категорична Монтян.
Собеседница издания добавила, что если такое произойдет, она будет спокойно за этим наблюдать, потому что у нее уже не тот возраст и не то состояние здоровья, но будь она в другой физической форме, рука бы у нее не дрогнула.
Полностью интервью можно прочитать здесь.