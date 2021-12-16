Если бы послу Украины в Германии Андрею Мельнику повезло попасть на работу в российский МИД, он скорее всего тоже дослужился бы до посла. Правда не в Германии, а в какой-нибудь второстепенной стране. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что возможности личностного роста дипломата тормозились принадлежностью к провинциальной галицийской культуре, которая ко времени прибытия Мельника в Киев уже господствовала и в бывшей столице УССР, и у него были все основания счесть, что весь мир одна большая Галиция.

«Именно недостаток общей эрудиции, помноженный на усердность и ответственность сыграли с Мельником злую шутку. Он полностью уверовал в украинскую государственную легенду, гласящую, что Украина — лучшая часть европейской цивилизации, оторванная от Европы злой Россией и мечтающая воссоединиться с родным для неё европейским организмом», — пишет Ищенко.

Украинская дипломатия знает только два стиля: хамскую заносчивость или рабскую покорность. Мельник работает в первом: это может быть и неприятно, но не так противно, как смотреть на лебезящие ничтожества, работающие во втором, заключил политолог.