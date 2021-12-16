Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Эксперт пояснила, что этим странам удалось противостоять перевороту просто потому, что противники Майданов тоже не сидели на месте и сделали выводы.
Она отметила, что лично ее совесть чиста, и что она даже выступала на боковой сцене Майдана и рассказывала людям, что «от перемены рыл возле корыта жизнь не улучшается».
«Я объясняла людям, что нет никаких побудительных мотивов у коллективного Запада делать нам хорошо. Если коллективный Запад всю жизнь паразитировал на покоренных рабах, почему украинцы должны быть какими-то особенными? Я это все говорила в течение всего Майдана, как и масса других адекватных людей. Но если у нас есть руководство, которое предало и продало свою страну, обычные люди сделать не могут практически ничего», — указала Монтян.
Нельзя сказать, что граждане Украины не сопротивлялись Майдану, но самое мощное одесское сопротивление было в буквальном смысле сожжено, и уцелевшие лишь смогли сбежать в Донбасс или в Россию, уточнила политик.
Когда свою страну предают ее элиты, продают за мелкий прайс — простые люди не могут сделать уже ничего, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.