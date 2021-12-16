Поддержка Евромайдана была далеко не настолько массовая, как об этом рассказывают. Но технологии цветных революций очень эффективны, и поломать эти технологии удалось только в Венесуэле, в Гонконге и в Белоруссии. Об этом рассказала общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Татьяна Монтян: кто она © Facebook/Татьяна Монтян Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Эксперт пояснила, что этим странам удалось противостоять перевороту просто потому, что противники Майданов тоже не сидели на месте и сделали выводы.

Она отметила, что лично ее совесть чиста, и что она даже выступала на боковой сцене Майдана и рассказывала людям, что «от перемены рыл возле корыта жизнь не улучшается».

«Я объясняла людям, что нет никаких побудительных мотивов у коллективного Запада делать нам хорошо. Если коллективный Запад всю жизнь паразитировал на покоренных рабах, почему украинцы должны быть какими-то особенными? Я это все говорила в течение всего Майдана, как и масса других адекватных людей. Но если у нас есть руководство, которое предало и продало свою страну, обычные люди сделать не могут практически ничего», — указала Монтян.

Нельзя сказать, что граждане Украины не сопротивлялись Майдану, но самое мощное одесское сопротивление было в буквальном смысле сожжено, и уцелевшие лишь смогли сбежать в Донбасс или в Россию, уточнила политик.

Когда свою страну предают ее элиты, продают за мелкий прайс — простые люди не могут сделать уже ничего, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.