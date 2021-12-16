Президент Белоруссии Александр Лукашенко в вопросе миграционного кризиса хотел бы, чтобы санкции против него были сняты или облегчены, а также получить деньги от Евросоюза на сдерживание мигрантов. Но ему помешала позиция Польши. Об этом рассказал президент Центра Глобальных интересов (США) Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Эксперт пояснил, что решимость поляков не пропускать мигрантов оказалась слишком твёрдой, и в результате Лукашенко стал проигрывать в глазах мирового общественного мнения, поскольку белорусские власти давали визы, видимо, понимая, что эти люди едут не смотреть белорусские красоты, а хотят направиться в Европу через Польшу.

«На более поздних этапах Лукашенко удалось сделать несколько удачных политических шагов, заставить, например, Ангелу Меркель поговорить с ним, разработать какие-то совместные планы по решению этого кризиса. Очевидно, что в мирном разрешении этого кризиса заинтересован и Владимир Путин, который имеет определённое влияние на Александра Лукашенко», — констатировал Злобин.

Собеседник издания добавил, что этот конкретный конфликт вокруг мигрантов является во многих своих аспектах уникальным и вряд ли станет примером для дальнейших действий.

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