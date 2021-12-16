Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета. Не совсем понятен статус людей с Ближнего Востока. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Эксперт пояснил, что решимость поляков не пропускать мигрантов оказалась слишком твёрдой, и в результате Лукашенко стал проигрывать в глазах мирового общественного мнения, поскольку белорусские власти давали визы, видимо, понимая, что эти люди едут не смотреть белорусские красоты, а хотят направиться в Европу через Польшу.
«На более поздних этапах Лукашенко удалось сделать несколько удачных политических шагов, заставить, например, Ангелу Меркель поговорить с ним, разработать какие-то совместные планы по решению этого кризиса. Очевидно, что в мирном разрешении этого кризиса заинтересован и Владимир Путин, который имеет определённое влияние на Александра Лукашенко», — констатировал Злобин.
Собеседник издания добавил, что этот конкретный конфликт вокруг мигрантов является во многих своих аспектах уникальным и вряд ли станет примером для дальнейших действий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.