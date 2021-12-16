Верховная Рада Украины запретила продажу ароматизированных и крепких сигарет, а электронные сигареты приравняла к табачным изделиям. Законопроект опубликован 16 декабря на портале Рады

На Украине запретили продавать электронные сигареты детям © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Документ запрещает продажу обычных и электронных сигарет с вкусовыми добавками. Также запрещается продавать для таких сигарет жидкости и заправочные контейнеры.

«Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий», — гласит пояснительная записка к закону.

Также запрещаются крепкие сигареты, с количеством никотина, превышающим 1 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.

Кроме того, электронные испарители приравниваются к обычным сигаретам и их запрещено продавать гражданам до 21 года. Также запрещается курение электронных сигарет в общественных местах и реклама таких устройств на улицах и в СМИ.

Закон принимается в соответствии с директивой ЕС.