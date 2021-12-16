Закон №4358 о запрете ароматизированных и крепких сигарет поддержали 317 депутатов. Против — ни одного. Еще 15 депутатов воздержались.
Документ запрещает продажу обычных и электронных сигарет с вкусовыми добавками. Также запрещается продавать для таких сигарет жидкости и заправочные контейнеры.
«Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий», — гласит пояснительная записка к закону.
Также запрещаются крепкие сигареты, с количеством никотина, превышающим 1 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.
Кроме того, электронные испарители приравниваются к обычным сигаретам и их запрещено продавать гражданам до 21 года. Также запрещается курение электронных сигарет в общественных местах и реклама таких устройств на улицах и в СМИ.
Закон принимается в соответствии с директивой ЕС.