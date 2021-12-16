Законопроект №5831 поддержали 305 депутатов Рады. Документ предполагает внесение изменений в законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человека.
Согласно законопроекту, украинцы смогут давать прижизненное согласие на донорство органов на электронном портале «Дія».
Документ также устанавливает, что Минздрав будет определять условия и порядок изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования материалов, предназначенных для трансплантации тканей.
Глава комитета Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Telegram-канале, что в 2020 году было проведено 118 операций с трансплантацией органов, а к концу 2021 года планируется выйти на количество в 250 операций.