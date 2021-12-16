Верховная Рада Украины одобрила большинством голосов законопроект, который позволяет дать согласие на донорство органов после смерти. Об этом сообщается на сайте парламента

В Болгарии органы от украинских доноров нелегально пересаживали богачам из Израиля, Японии и Омана © CC0, Pixabay

Согласно законопроекту, украинцы смогут давать прижизненное согласие на донорство органов на электронном портале «Дія».

Документ также устанавливает, что Минздрав будет определять условия и порядок изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования материалов, предназначенных для трансплантации тканей.

Глава комитета Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Telegram-канале, что в 2020 году было проведено 118 операций с трансплантацией органов, а к концу 2021 года планируется выйти на количество в 250 операций.