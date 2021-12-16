Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток - 2», работает над созданием дочерней структуры в Германии, однако детали и сроки процесса сертификации не комментирует. Об этом представители компании сообщили в комментарии РИА Новости 16 декабря

«Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — ответила пресс-служба компании.

Зеленский хочет использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получило документов, необходимых для продолжения процесса сертификации.

По данным СМИ со ссылкой на источники в ФСГ, решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Ранее в ЕС призвали не затягивать запуск СП-2. В частности, премьер-министр Италии Марио Драги указал, что санкции против «Северного потока — 2» вызовут еще больший рост цен на газ.