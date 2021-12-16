«Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — ответила пресс-служба компании.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получило документов, необходимых для продолжения процесса сертификации.
По данным СМИ со ссылкой на источники в ФСГ, решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.
Ранее в ЕС призвали не затягивать запуск СП-2. В частности, премьер-министр Италии Марио Драги указал, что санкции против «Северного потока — 2» вызовут еще больший рост цен на газ.