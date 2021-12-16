В среду, 15 декабря, во дворце «Украина» в Киеве состоялись съемки новогоднего «Вечернего Квартала». Особо «патриотичных» украинцев возмутило, что организаторы из студии, когда-то основанной нынешним президентом Владимиром Зеленским, посмели пригласить на это мероприятие российскую группу. Об этом написала газета «КП в Украине»

В новогодней программе состоялась премьера дуэта украинских исполнителей Оли Поляковой и Олега Винника под названием «Длинноногое счастье», однако это событие прошло почти незамеченным из-за того, что в шоу принял участие российский коллектив «Мумий Тролль».

Сольно россияне спели «С новым годом, крошка!», в компании с украинским исполнителем Иваном Дорном — «Карнавала нет», в тандеме с артисткой Надей Дорофеевой — «Медведицу».

В исполнении «Утекай» приняли участием квартальцы, в частности, друг Зеленского, артист Евгений Кошевой аккомпанировал на саксофоне.

Между тем, перед последним концертом «Мумий тролль», данным им на Украине, местные радикалы требовали убрать из страны россиян, а один «патриот» даже вышел на одиночный пикет с плакатом «Не кормите московских гастролеров во время войны».

Следующий концерт «Вечернего Квартала» запишут вечером 16 декабря. На этот раз в программе София Ротару, MONATIK, Тина Кароль и группа «Антитела».