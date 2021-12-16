Гибель СССР — это величайший акт исторического предательства России, и современные российские элиты несут на себе клеймо этого предательства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Никакие имперские проекты, сгенерированные отдельными представителями российских элит, не смогут возродить Россию: они создаются теми, кто Россию уже предал, считает эксперт. Серенко: для будущего России необходимо изучение причин распада СССР © предоставлено Андреем Серенко

«Не могут предатели, разрушившие одну империю, выступать за ее возрождение. В неподготовленных условиях это может быть опасная игра по примеру ГКЧП, когда под лозунгами сохранения империи эта империя была разрушена. После 91 года нужно осторожно подходить к разного рода «имперским» проектам…Пока предательство, которое стало родовым качеством российской элиты, сохраняется, мы будем влачить жалкое существование», — сказал Серенко.

Эксперт подчеркнул, что должно смениться несколько поколений элит, чтобы предательство России было изжито.

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