Украинская певица Анна Седокова, последние годы живущая и работающая в РФ, в четверг, 16 декабря отметила свой 39-й день рождения. Праздник она и ее муж, латвийский баскетболист Янис Тимма решили отметить у моря, откуда выложили в Instagram довольно интересные «открытки» с собственной обнаженкой

Сначала сама Седокова опубликовала фото, где ее супруг в одном полотенце открывает бутылку шампанского.

«Ну привет, новый день моего нового года жизни!» — написала певица.

Позже и Тимма выложил праздничное фото с поздравлением супруги, где певица также не сильно одета.

«Ты. Иногда даже на "вы". Я безумно люблю тебя. Ты самая умная, ты работаешь и развиваешься каждый день. Это просто нереально. Я даже не могу проследить всего. Насколько ты впереди всего. Это безумно. Ты самая красивая, самая сексуальная девушка на планете. Я ревную тебя даже иногда сам к себе. Ты счастье, ты моя семья. Люблю тебя очень сильно. Этот день — для моей любимой жены!» — написал Тимма.

В качестве шуточного подарка спортсмен показал подписчикам видео, где говорит Седоковой: «Привет, жена!», а она отвечает: «Я не договорила!».

Поженились Седокова и Тимма в сентябре прошлого года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок в первом браке, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его.

Для самой певицы это уже не первый союз. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича.

Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь себе в США.

В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов.

Кстати, как только Тимма женился на Седоковой, у него начались профессиональные проблемы. Совсем недавно со спортсменом расторгли очередной контракт и в настоящее время баскетболист безработный.