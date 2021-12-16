«Западные партнеры дают четко понять, что мы так и не стали частью западного мира в отличие от Польши или даже Румынии, и стран Балтии. Мы не стали и не будем частью западного мира. Но в лучшем случае будем их периферией, причем неформальной. Зоной влияния, о которой они и готовы вести диалог с Россией сегодня», — заявил Бортник.
Также эксперт отметил, что президент США Джозеф Байден после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным косвенно дал Украине понять, что совсем ее не бросит, но отношение к России государство должно изменить.
Переговоры Путина и Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля сообщили, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Кроме того стороны заявили, что им понравился формат видеосвязи, встречи в котором вероятно можно было бы продолжить.