В случае военного противостояния с Россией Украина продержалась бы несколько дней. Об этом на днях заявили экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала The National Interest (NI)

«Если на Украине дело дойдет до драки, Россия, скорее всего, победит — и быстро», — говорится в материале.

«Зачем РФ эта головная боль?»: украинский эксперт о возможности «вторжения» России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», — отмечают авторы.

Кроме того, по их словам, РФ может задействовать до 100 батарей реактивной артиллерии, в том числе такие системы, как БМ-30 «Смерч», а также атаковать инфраструктуру Украины с помощью ракетных комплексов «Искандер».

Киев и западные СМИ обвиняют РФ в стягивании войск к границам Украины. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск РФ по своей территории не несет ни для кого угрозы. Москва отмечает, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что подготовка России к «вторжению на Украину» затронула даже Камчатку.