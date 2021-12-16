«Если на Украине дело дойдет до драки, Россия, скорее всего, победит — и быстро», — говорится в материале.
Авторы статьи заявили, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг российская сторона может выставить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек.
«В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», — отмечают авторы.
Кроме того, по их словам, РФ может задействовать до 100 батарей реактивной артиллерии, в том числе такие системы, как БМ-30 «Смерч», а также атаковать инфраструктуру Украины с помощью ракетных комплексов «Искандер».
Киев и западные СМИ обвиняют РФ в стягивании войск к границам Украины. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск РФ по своей территории не несет ни для кого угрозы. Москва отмечает, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что подготовка России к «вторжению на Украину» затронула даже Камчатку.