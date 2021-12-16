Юморист Евгений Петросян, которому в сентябре исполнилось 76 лет, 16 декабря поделился в Instagram видео, где он совершает «рекорды» с мужчиной, чтобы потом поставить их дома

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«И вновь я на "боевом посту", когда разбегаешься, входишь в ритм, и останавливаться даже не хочется! Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать свои "рекорды"», — написал он.

Большинство подписчиков восхитилось стараниями юмориста, однако были и те, кто счел Петросяна заложником любви к молодой жене.

«А не надо было жениться», «Что творит»; «Ну на таких-то тренажерах, да с помощью тренеров, всякий сможет»; «Докажите всем, что мы, мужчины, можем и до 90 дожить»; «Если будете так заниматься, Степаненко передумает и вернется»; «Забавный дедуся!»; «На кушетке прямо имитация акта», — написали пользователи.

Сейчас Евгений Петросян женат в пятый раз на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая моложе его на 43 года. У пары родился сын Ваган, 13 марта мальчику исполнился год.

До этого юморист прожил 33 года в браке с коллегой по юмористическому цеху Еленой Степаненко. Детей в союзе не было. После расставания с Петросяном женщина сильно похудела, и многие поклонники считают, что она стала лучше выглядеть.

В 2017 году и Петросяну, и Степаненко запретили въезд на Украину, а также внесли в «Миротворец». В частности, авторы базы обвинили пожилого артиста в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «незаконной» гастрольной деятельности в Крыму.