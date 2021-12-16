«США дают постоянно Украине понять, что выстраивается новая повестка дня, где вы можете быть не разменной монетой, но предметом баланса с Россией… Условно говоря, мы вас полностью не оставим, но ваша политика в отношении России должна измениться. И вообще главное, что произошло за две последние недели в этом диалоге США, России, Европы и Украины… Главное и единственное, что произошло в этом диалоге, это заявление Байдена о красных линиях США», — заявил эксперт.
По его словам Украина должна осознать, что военной помощи от США не будет, поскольку это стало единственной конкретикой, которая прозвучала в отношении Украины.