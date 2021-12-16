Сертификация оператора газопровода «Северный поток-2» в Германии не произойдет в первой половине 2022 года. Об этом заявил 16 декабря глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман, передает агентство Reuters

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