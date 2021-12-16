Пока у немецкого регулятора нет на руках документов, позволяющих сертифицировать «Северный поток-2», пояснил Хоман.

«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию
«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
Глава ФСГ отметил, что процедура сертификации продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы.

Для сертификации швейцарскому оператору газопровода Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре, по данным Газпрома, он готов к запуску.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении газопровода. В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.