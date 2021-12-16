«Сказать, что я разочарован — ничего не сказать. Мы с моей женой и сыном должны были увидеть мою маму, спланировали программу и настроили немало планов. Но все пошло…», — сказал Юлик.
Дело в том, что 15 декабря стало известно, что Министерство здравоохранения Италии внесло Украину в категорию «Е», а это значит, что пересекать границу с Италией украинцы теперь могут только по веской причине, одной из которых являются, например, похороны.
Известно, что Юлик планировал поездку за неделю до вылета, когда еще запрет итальянской стороны введен не был. Сейчас шоумен решает вопрос с деньгами, внесенными им за проживание в местной гостинице.
По словам самого артиста, в Италии у него живет мама, немало времени он и сам провел в этой стране, где учился в местной консерватории.
Юлик — экс-участником коллектива DZIDZIO, украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада One Muz, радиоведущий проекта JLK party.