Украинский шоумен известный как Юлик не смог попасть в Неаполь, куда должен был улететь с женой и сыном. О возмутительном положении дел шоумен рассказал 15 декабря у себя в соцсетях

«Сказать, что я разочарован — ничего не сказать. Мы с моей женой и сыном должны были увидеть мою маму, спланировали программу и настроили немало планов. Но все пошло…», — сказал Юлик.

Украинский блогер защитил свое мужское достоинство после увеличения губ © showbiz.24tv.ua

Известно, что Юлик планировал поездку за неделю до вылета, когда еще запрет итальянской стороны введен не был. Сейчас шоумен решает вопрос с деньгами, внесенными им за проживание в местной гостинице.

По словам самого артиста, в Италии у него живет мама, немало времени он и сам провел в этой стране, где учился в местной консерватории.

Юлик — экс-участником коллектива DZIDZIO, украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада One Muz, радиоведущий проекта JLK party.