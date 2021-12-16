Партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» не согласна с финансированием и изменением формата вещания парламентского телеканала «Рада», который глава государства Владимир Зеленский решил соединить с каналом «Дом». Об этом 16 декабря написал депутат Алексей Гончаренко в Telegram

«Наше требование: остановить строительство пропагандистского медиахолдинга власти "Наш ДОМ — Рада" за счет всех налогоплательщиков страны. Хотите себе каналы? Делайте их за свой счет, благо "Велике воровство" дало вам такие возможности», — написал он.

Также Гончаренко отметил, что вице-спикер Рады Елена Кондратюк, которая отвечает за информационную политику, сообщила, что с ней никак не было согласовано изменение формата вещания телеканала.

Кроме того депутат сообщил, что на телеканал «Рада» из государственного бюджета дополнительно выделяют 17 млн грн (около 48 млн рублей). Эти средства планируют выделить на оплату услуг цифрового вещания, новую технику, годовые премии для 75 сотрудников, создание ток-шоу и дизайн студии. Бюджетный комитет утвердил решение, но на заседании Кабмина распоряжение не озвучивалось. Эксперт рассказал о «смертоносном бронепоезде», который будет использовать Зеленский © president.gov.ua

В четверг Петр Порошенко ворвался в студию канала во время прямого эфира и стал обвинять ведущих и гостя эфира — главу финансового комитета Рады, члена партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева. При этом пятый президент встал к зрителям спиной.

Порошенко заявил, что на финансирование телеканала «Рада» были «незаконно потрачены средства налогоплательщиков» из бюджета Украины.