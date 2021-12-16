Пресс-секретарь отметил, что президент РФ заинтересован в диалоге с украинским главой государства.

«Но любой диалог должен быть: а — понятен, b — подготовлен, с — ориентирован на достижение конкретного результата», — подчеркнул Песков.

Зеленский хочет использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным
Зеленский хочет использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Накануне в Брюсселе Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным в любом формате. Украинский президент заявил, что  могла бы помочь ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент РФ отмечал, что вместо соблюдения Минских соглашений Киев пытается решить конфликт в Донбассе силовым способом.

В декабре 2019 года президенты России и Украины лично общались на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Позднее они трижды говорили по телефону, в последний раз — в июле 2020 года.

 