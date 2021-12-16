На Арсенальной площади Киева прошла акция протеста с огромными надувными танками. Об этом 16 декабря сообщает Vesti.ua

Украинский танк «Оплот» оказался настолько французским, что его не пускают в США © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Таким образом мужчина решил выразить протест против действий воинской части, разместившей тендер на закупку надувной техники для обучения разведчиков. Выиграв его, бизнесмен изготовил необходимые макеты, потратив 1,2 миллиона гривен (более 3,2 миллиона рублей) собственных средств, однако военные отказались принимать заказ и разорвали контракт.

Сейчас предприниматель пытается отсудить у министерства обороны Украины компенсацию за изготовленные надувные танки.