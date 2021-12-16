Жених певицы Анны Тринчер, украинский блогер Александр Волошин ответил на критику, которая свалилась на него после того, как шоумен увеличил губы с помощью уколов красоты. Этому он посвятил пост в своем Instagram, датированный от 15 декабря

«В моем директе вот такие сообщения: "Фу, баба", "Как можно, ты же мужчина", "Фу, отписка". Та отписывайтесь сколько угодно, хейтите сколько угодно и бойтесь тоже! Но, мужчины, поверьте, я больше мужик, чем вы все вместе взятые. Я не буду перечислять то, что я подарил маме тачку, дяде, когда он был в тяжелой ситуации, подарил инструмент для заработка (тоже машину), каждый месяц скидываю деньги бабушке и маме, помогаю нуждающимся и т. д.», — написал блогер.

«Сдохнуть хотелось»: блогер «наехал» на «Укрзализныця» из-за «чудо-электрички» © Facebook, Inna Vyshenska / Facebook, Inna Vyshenska / Перейти в фотобанк

Волошин подчеркнул, что предпочтет быть «не мужиком с накачанными губами», но при этом хорошо зарабатывать и помогать родным.

Перед процедурой блогер сильно нервничал и даже несколько раз перекрестился, лежа в кресле у косметолога.

Анна Тринчер — украинская певица и актриса, представляла Украину на «Детском Евровидении 2015», участвовала в проектах «Голос страны», «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».

Не так давно стало известно, что Волошин сделал Тринчер предложение в стиле байк-шоу, где подарил возлюбленной кольцо от Cartier.

Александр Волошин — украинский блогер, известный своими неоднозначными выходками. Однажды он устроил акцию по раздаче телефонов марки iPhonе, однако позже отобрал у «победительницы» подарок.

В соцсетях на Волошина подписано более миллиона человек, а также блогер успел попробовать в роли музыканта, записав трек «На синем Рогсһе».