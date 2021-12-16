Украинские морпехи провели учения рядом с Крымом
Украинские морпехи провели учения рядом с Крымом
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Зеленский сообщил, что Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в черноморском регионе для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки.

«Надеемся, что эта инициатива найдет отзыв у наших партнеров, потому что безопасность Черноморского региона — это наш общий интерес», — сказал президент Украины.

В конце сентября на Украине прошли совместные военные учения Украины и США.

Ранее украинский политический эксперт Дмитрий Корнийчук заявил, что у стран НАТО может не возникнуть желание защищать Украину в случае военного конфликта, даже несмотря на то, что Альянс постоянно проводит с ней совместные военные учения.

 

 