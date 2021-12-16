Зеленский сообщил, что Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в черноморском регионе для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки.
«Надеемся, что эта инициатива найдет отзыв у наших партнеров, потому что безопасность Черноморского региона — это наш общий интерес», — сказал президент Украины.
В конце сентября на Украине прошли совместные военные учения Украины и США.
Ранее украинский политический эксперт Дмитрий Корнийчук заявил, что у стран НАТО может не возникнуть желание защищать Украину в случае военного конфликта, даже несмотря на то, что Альянс постоянно проводит с ней совместные военные учения.