Украинская сторона не может и не хочет эскалации конфликта в Донбассе, поскольку не располагает достаточными силами. Об этом 16 декабря президент Владимир Зеленский сказал на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, который транслировали украинские телеканалы

«Численность нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим. Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия», — заявил он.

Также президент заявил, что якобы именно Россия подтолкнула страну к стремлению вступить в НАТО, и произошло это после событий на Украине в 2014 году.

Военный эксперт рассказал о кровавом должке, который есть у НАТО перед Россией © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что любой вариант завершения конфликта в Донбассе, кроме военного, будет для карьеры президента Украины Владимира Зеленского неприемлемым. При этом эксперт согласен, что военного пути не будет. И теперь Зеленскому придется либо потерять эти территории, либо присоединять, но не на своих условиях»