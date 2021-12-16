«Численность нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим. Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия», — заявил он.
Также президент заявил, что якобы именно Россия подтолкнула страну к стремлению вступить в НАТО, и произошло это после событий на Украине в 2014 году.
Российские власти не раз заявляли, что не планируют каких-либо военных действий по отношению к Украине. При этом в Кремле подчеркивали, что НАТО продолжает накачивать Украину вооружениями, что может вылиться в эскалацию ситуации в Донбассе.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что любой вариант завершения конфликта в Донбассе, кроме военного, будет для карьеры президента Украины Владимира Зеленского неприемлемым. При этом эксперт согласен, что военного пути не будет. И теперь Зеленскому придется либо потерять эти территории, либо присоединять, но не на своих условиях»