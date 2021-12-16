«Под Верховной Радой протестуют против сотрудничества Украины с МВФ. Название акции — "Зеленский! Освободи страну от удавки Международного валютного фонда!". Митингующие требуют прекратить брать у МВФ кредиты, потому что за них придётся расплачиваться их детям», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что активисты пытаются добиться «прекращения губительной практики выпрашивания кабальных кредитов МВФ».
В конце ноября Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине транша на сумму 700 млн долларов. По итогам пересмотра программы кредитования stand by Украина получит 500 млн СДР (специальные права заимствования, эквивалентно 699 млн долларов). С учетом первого транша Киев получит 2,8 млрд долларов.
Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович заявил, что дальнейший выход нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа Украины может обернуться очередной волной ослабления гривны и продажа валюты экспортерами, и потенциально положительные новости о транше МВФ вряд ли сдержат падение курса.