Участники акции протеста собрались возле здания Верховной Рады, чтобы потребовать от депутатов и президента страны Владимира Зеленского прекращения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 16 декабря сообщает PavlovskyNEWS в Telegram

«Под Верховной Радой протестуют против сотрудничества Украины с МВФ. Название акции — "Зеленский! Освободи страну от удавки Международного валютного фонда!". Митингующие требуют прекратить брать у МВФ кредиты, потому что за них придётся расплачиваться их детям», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что активисты пытаются добиться «прекращения губительной практики выпрашивания кабальных кредитов МВФ».

Пересмотр программы МВФ: аналитики предрекли сложности для Украины © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович заявил, что дальнейший выход нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа Украины может обернуться очередной волной ослабления гривны и продажа валюты экспортерами, и потенциально положительные новости о транше МВФ вряд ли сдержат падение курса.