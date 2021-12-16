На саммите присутствовали президенты и премьеры 27 стран ЕС и пяти из шести стран ВП: Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана и Армении. Белоруссия ещё в начале лета приостановила свое участие в программе в ответ на давление Запада.
Как отмечает издание, выполнение программ ВП было предусмотрено до конца 2020 года. О новых целях программы договориться не удалось, так как ни в 2019, ни в 2020 году не проводились новые встречи.
Deutsche Welle рассказывает, что среди шести стран программы особо выделяется так называемое «Ассоциативное трио» — Украина, Молдавия и Грузия. Это государства, заключившие собственные договоры об ассоциации с ЕС и призывающие к ускорению своего вступления в объединение.
«В ЕС осторожно отнеслись к формату "трио", опасаясь, что оно может подорвать ВП. При этом в Брюсселе понимают кардинальную разницу интересов шести стран инициативы», — отмечает издание.
В отличие от стран «трио», Азербайджан, Армения и Белоруссия преследуют другие интересы, стремясь к сотрудничеству к ЕС, а не к интеграции с ним, указывает Deutsche Welle.