В Брюсселе прошла шестая встреча в рамках программы «Восточное партнёрство» (ВП), созданной ЕС для шести бывших республик СССР. Проблемам этой программы была посвящена статья, опубликованная 15 декабря на сайте немецкого государственного издания Deutsche Welle

На саммите присутствовали президенты и премьеры 27 стран ЕС и пяти из шести стран ВП: Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана и Армении. Белоруссия ещё в начале лета приостановила свое участие в программе в ответ на давление Запада.

В декларации «Восточного партнерства» не упомянули санкции против РФ © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Deutsche Welle рассказывает, что среди шести стран программы особо выделяется так называемое «Ассоциативное трио» — Украина, Молдавия и Грузия. Это государства, заключившие собственные договоры об ассоциации с ЕС и призывающие к ускорению своего вступления в объединение.

«В ЕС осторожно отнеслись к формату "трио", опасаясь, что оно может подорвать ВП. При этом в Брюсселе понимают кардинальную разницу интересов шести стран инициативы», — отмечает издание.

В отличие от стран «трио», Азербайджан, Армения и Белоруссия преследуют другие интересы, стремясь к сотрудничеству к ЕС, а не к интеграции с ним, указывает Deutsche Welle.