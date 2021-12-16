«В трудовых отношениях с Офисом президента Украины С.Шефир не состоит. Должностные обязательства выполняет на общественных началах», — говорится в ответе на запрос СМИ.
Издание отмечается, что Шефир не получает зарплату, не подает декларацию о доходах, а кроме того не принял присягу госслужащего и не попадает под закон «Об олигархах», что освобождает его от декларирования встречи с ними и с их представителями.
Отмечается, что таким образом Шефир «ушел от всех антикоррупционных ограничений, установленных законом для госслужащих». Его нельзя оштрафовать, уволить и даже привлечь к ответственности за нарушение присяги госслужащего.
Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что хорошо относится к первому помощнику Зеленского Сергею Шефиру, но не стал называть его другом, чтобы не создавать проблемы.
На вопрос о том, называет ли бывший министр другом Шефира, Аваков ответил, что «сейчас никого не называет ни другом, ни товарищем, чтобы не делать проблем».