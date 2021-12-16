Первый помощник украинского президента Сергей Шефир занимает штатную должность, но работает на добровольных началах и от какой-либо ответственности освобожден. Об этом 16 декабря сообщают «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ Офиса президента на соответствующий запрос

«Он не дурак». Шарий о том, чем конкретно занимался Шефир по указанию Зеленского и Коломойского © commons.wikimedia/Westmclaren

Издание отмечается, что Шефир не получает зарплату, не подает декларацию о доходах, а кроме того не принял присягу госслужащего и не попадает под закон «Об олигархах», что освобождает его от декларирования встречи с ними и с их представителями.

Отмечается, что таким образом Шефир «ушел от всех антикоррупционных ограничений, установленных законом для госслужащих». Его нельзя оштрафовать, уволить и даже привлечь к ответственности за нарушение присяги госслужащего.

Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что хорошо относится к первому помощнику Зеленского Сергею Шефиру, но не стал называть его другом, чтобы не создавать проблемы.

На вопрос о том, называет ли бывший министр другом Шефира, Аваков ответил, что «сейчас никого не называет ни другом, ни товарищем, чтобы не делать проблем».