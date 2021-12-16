Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан на днях дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором активно критиковал власть. И сделал он это не просто так, а потому что собирается вернуться в политику, считает политолог Руслан Бортник

Новый Брежнев: Гончаренко указал на то, что никто не заметил в интервью Богдана © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Бортник заявил, что интервью Богдана получилось очень низкого качества из-за неудачного выбора тем и терминологии. Он сравнил бывшего управленца высшего ранга и адвоката с российским исполнителем Моргенштерном, только политического толка.