«Я понимаю, зачем это нужно было сторонам. Наверное, Гордон искал инструменты или собеседника, который мог бы выступить ледоколом против власти, то есть высказать какую-то дискредитирующую власть информацию, а Богдан планирует возвращаться в политику. Для общества чего-то ценного не несет», — заявил Бортник.
Ранее Бортник заявил, что интервью Богдана получилось очень низкого качества из-за неудачного выбора тем и терминологии. Он сравнил бывшего управленца высшего ранга и адвоката с российским исполнителем Моргенштерном, только политического толка.