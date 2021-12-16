«Это интервью было очень низкого качества. У меня было впечатление, что я слушаю Моргенштерна только в политике. Что качество языка, что обсуждаемые темы, что применяемая терминология. Ничего нового, ничего резонансного. Очень ярко в части брутальной лексики и такой довольно дворовый стиль общения. Я решил выглядеть своим парнем, но тут был явный перебор», — заявил эксперт.
Кроме того он отметил, что Богдан давал эмоциональные оценки с применением псевдомедицинской терминологии, но по сути ничего нового обществу не рассказал.
Во вторник, 14 декабря в трехчасовом интервью Богдан заявил, что пришел к Гордону каяться. Он рассчитывал на то, что интервью получится веселым, но прямо сказал, что ему не до веселья, поскольку на Украине сложился энергетический, финансовый и дипломатический кризис. По словам Богдана, ни США, ни Россия не хотят говорить с президентом Украины Зеленским, поскольку он нарушает все обещания и подписанные документы.
Кроме того, он заявил, что с украинской стороны глупо использовать тезис о том, что США «не говорят об Украине без Украины», поскольку американский лидер Джозеф Байден показал обратное. Богдан считает, что таким образом Байден «потроллил» Зеленского.