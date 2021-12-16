Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом получилось очень низкого качества из-за неудачного выбора тем и терминологии. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politeka 15 декабря выразил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Это интервью было очень низкого качества. У меня было впечатление, что я слушаю Моргенштерна только в политике. Что качество языка, что обсуждаемые темы, что применяемая терминология. Ничего нового, ничего резонансного. Очень ярко в части брутальной лексики и такой довольно дворовый стиль общения. Я решил выглядеть своим парнем, но тут был явный перебор», — заявил эксперт.

Кроме того он отметил, что Богдан давал эмоциональные оценки с применением псевдомедицинской терминологии, но по сути ничего нового обществу не рассказал.

Изменившийся Зеленский и издевательство над Украиной. О чём рассказал бывший глава Офиса президента Богдан © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, он заявил, что с украинской стороны глупо использовать тезис о том, что США «не говорят об Украине без Украины», поскольку американский лидер Джозеф Байден показал обратное. Богдан считает, что таким образом Байден «потроллил» Зеленского.