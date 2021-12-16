Пятый президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 16 декабря устроил переполох в студии парламентского телеканала «Рада» и обратился к журналистам с обвинениями

«Смотрит на падение Зеленского»: появилось необычное фото Порошенко © Петр Порошенко/Фейсбук Даниила Гетманцева. При этом пятый президент встал к зрителям спиной.

Порошенко заявил, что на финансирование телеканала «Рада» были «незаконно потрачены средства налогоплательщиков» из бюджета Украины.

«Это абсолютно коррупционная "оборудка". Хочу, чтобы это все знали. Мы этого так не оставим», — пригрозил он.

По словам Порошенко, парламентский канал работает в интересах Офиса президента и в стиле «путинской пропаганды».

Затем он извинился перед ведущей и покинул студию.

Накануне депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко обвинила власть в том, что одним из новых продюсеров канала Рады стал человек, «причастный к каналам Виктора Медведчука».

Ранее Порошенко, после принятия закона об олигархах, сообщил о продаже акций своих телеканалов «Прямой» и «5 канал» медиахолдингу «Свободные медиа». В холдинг входят нынешние и бывшие журналисты порошенковских каналов.