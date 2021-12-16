Артистка Татьяна Залужная, начинавшая как певица Любаша, но оставившая сольную карьеру ради работы композитором, вспомнила о том, как ее поддерживала Алла Пугачева. Одна из фраз примадонны стала для начинающей артистки лозунгом, сообщил 15 декабря «Пятый канал»

рассказала, как однажды, на заре карьеры, стояла за кулисами перед выступлением и сильно нервничала. В тот момент к закомплексованной девушке подошла Пугачева.

«Она мне сказала: "Просто будь такой, какая ты есть. Постепенно ты научишься быть смелой!" Я ей говорю: "Алла Борисовна, но, мне кажется, что я на сцене как серая мышка!" Она мне ответила: "Ну и хорошо, крысой ты всегда успеешь стать!"» — вспомнила Залужная.

Татьяна Залужная сотрудничала с такими звездами как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Наталья Ветлицкая, Лолита, Борис Моисеев, Дима Билан и другими.

Композитор написала «Снег падает на всех», «За столиком в любимой кафешке», «Холодно в городе», «Будь или не будь», «Изучай меня по звездам», «У друзей нет выходных». Также Залужная является автором музыки к нескольким сериалам, например, украинско-русскому фильму «8 первых свиданий» с Владимиром Зеленским.