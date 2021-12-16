Бывший глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко на днях поделился подробностями со встречи действующего президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко перед выборами в Верховную Раду-2014

Луценко согласен, что Зеленский и Лукашенко похожи © Facebook, Юрій Луценко

Бывший прокурор отметил, что в планах Порошенко было ввести Зеленского в первую пятерку членов «Блока Петра Порошенко» (БПП), чтобы укрепить хорошо известной медийной фигурой свою политсилу. Зеленский отказался от предложения и якобы просил Луценко «спасти его», потому что он «туда (в политику) не хочет».

Луценко вспомнил еще несколько встреч с Зеленским, которые произошли в следующие годы. Одна — после назначения Луценко на должность генпрокурора. По его словам, «Квартал 95» хотел получить разрешение на съемки фильма в его кабинете. Однако пришлось отказать. Позже Зеленский бывал у Луценко дома незадолго до новогодней ночи, когда объявил, что пойдет в президенты.

«Я сказал: не представляю тебя президентом. В парламентской фракции — понимаю. Она у тебя уже может быть большой. Но президентство — не представляю», — признался Луценко.

Все последующие разговоры Зеленского с Луценко, по словам последнего, были сугубо деловыми, когда генпрокурор отчитывался перед президентом за сделанное и то, что еще предстоит выполнить.