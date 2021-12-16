По словам экс-чиновника, он лично организовывал встречу и об этом его попросил Порошенко, который «знал об их достаточно хороших отношениях с Зеленским».
Бывший прокурор отметил, что в планах Порошенко было ввести Зеленского в первую пятерку членов «Блока Петра Порошенко» (БПП), чтобы укрепить хорошо известной медийной фигурой свою политсилу. Зеленский отказался от предложения и якобы просил Луценко «спасти его», потому что он «туда (в политику) не хочет».
Луценко вспомнил еще несколько встреч с Зеленским, которые произошли в следующие годы. Одна — после назначения Луценко на должность генпрокурора. По его словам, «Квартал 95» хотел получить разрешение на съемки фильма в его кабинете. Однако пришлось отказать. Позже Зеленский бывал у Луценко дома незадолго до новогодней ночи, когда объявил, что пойдет в президенты.
«Я сказал: не представляю тебя президентом. В парламентской фракции — понимаю. Она у тебя уже может быть большой. Но президентство — не представляю», — признался Луценко.
Все последующие разговоры Зеленского с Луценко, по словам последнего, были сугубо деловыми, когда генпрокурор отчитывался перед президентом за сделанное и то, что еще предстоит выполнить.